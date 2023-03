Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mit Sommerreifen bei Glätte Unfall verursacht

Bad Oeynhausen (ots)

Ein BMW Fahrer verlor am Dienstag bei winterlichen Straßenbedingungen die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einer Piaggio Ape. Hierbei zog sich die Beifahrerin des dreirädrigen Fahrzeugs Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der BMW mit Sommerreifen ausgestattet war und diese zum Teil nicht mehr die erforderliche Mindestprofiltiefe aufwiesen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 24-Jähriger aus Löhne gegen 15.30 Uhr mit seinem BMW die Bergkirchener Straße in Richtung Kirchbreite. Auf der schneebedeckten Straße verlor er in einer Linkskurve in Höhe der Ringstraße die Kontrolle über den Wagen und rutschte geradeaus. Hierbei stieß das Auto gegen die im Einmündungsbereich stehende und mit zwei Personen besetzte Piaggio. Die Ape, an dessen Steuer ein Bad Oeynhausener (46) saß, wurde aufgrund der Wucht der seitlichen Kollision gegen die Bordsteinkante geschoben, woraufhin das Gefährt auf die rechte Seite kippte. Hierbei zog sich die Beifahrerin, eine 40-jährige Bad Oeynhausenerin, Verletzungen zu. Sie wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt und anschließend dem hiesigen Krankenhaus zugeführt. Die alarmierte Feuerwehr Bad Oeynhausen entfernt auf die Straße ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

