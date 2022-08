Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Ladendiebstahl

Hildesheim (ots)

Alfeld (vos) - Am 22.08.2022 gegen 12.39 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Neue Wiese zum einem Ladendiebstahl. Der vermutliche Täter steckte mehrere Packungen Kaffee in seinen Rucksack, passierte die Kasse, ohne die Ware zu bezahlen und rannte davon. Ein zufällig anwesender Polizeibeamter der Alfelder Polizei nahm die Verfolgung auf, verlor den Mann in der Straße Am Weidenknick jedoch zunächst aus den Augen. Als die erste Streife die Straße schließlich befuhr, machten Mitbürger in einem Pkw auf sich aufmerksam und berichteten, dass der Mann soeben über einen Stichweg wieder auf die Hannoversche Straße getreten sei. Dort konnte er schließlich durch die eingesetzten Beamten gestellt und zur Sachverhaltsklärung zur Dienststelle gebracht werden. In seinem Rucksack wurde vermutliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Nach Feststellung seiner Personalien wurde der Mann schließlich wieder entlassen. Die Polizei Alfeld bedankt sich bei den Mitbürgern in dem Pkw für die Unterstützung bei der Verfolgung.

