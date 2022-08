POL-HI: Brand eines Einkaufswagenunterstands in 31036 Eime

Hildesheim (ots) - BOCKENEM (hue) - Eine unbekannte Person hat in der Zeit von Sonntag, 21.08.2022, 20:00 Uhr und Montag, 22.08.2022, 22:00 Uhr, einen PKW in der Bergstraße beschädigt. Der Geschädigte hat seinen weißen PKW KIA RIO ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt und musste heute Abend mehrere Dellen an der Fahrerseite feststellen. Die Form und Positionen der Beschädigungen schließen eine ...

