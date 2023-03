Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto kollidiert mit Linienbus

Bad Oeynhausen (ots)

Auf der Kreuzung Bergkirchener Straße, Werster Heide und Nordstraße stieß am Donnerstagnachmittag eine VW-Fahrerin mit einem Linienbus zusammen. Hierbei zogen sich die Löhnerin sowie ein Fahrgast (15) leichte Verletzungen zu.

Die 46-Jährige befuhr gegen 17.15 Uhr mit ihrem Passat die Nordstraße und hielt zunächst in Höhe der Haltelinie zur Bergkirchener Straße an. Anschließend setzte sie ihre Fahrt in Richtung Werster Heide fort. Hierbei stieß sie mit einem Linienbus zusammen, der die Bergkirchener Straße in Richtung "Auf dem Brink" befuhr. Der Busfahrer (27) versuchte noch mittels Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei endete seine Fahrt auf dem linksseitigen Gehweg. Die Autofahrerin wurde zur Behandlung dem Krankenhaus Bad Oeynhausen zugeführt. Der Passat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Während der Unfallaufnahme war die Bergkirchener Straße für rund zwei Stunden voll gesperrt.

