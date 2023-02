Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhäuser und Scheune - Farbschmierereinen

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Einfamilienhäuser und Scheune

Feldatal. Zwei unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (22.02.), zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr, unerlaubt Zutritt zu einer Scheune mit angrenzendem Wohnhaus in der Kestricher Straße in Windhausen. Ein aufmerksamer Nachbar konnte die Einbrecher in einem blauen BMW mit einem weiteren unbekanntem Täter als Fahrer flüchten sehen und beschreibt sie wie folgt:

Täter 1: männlich, kräftig, circa 25 Jahre alt, circa 170 cm groß, südländisches Erscheinungsbild Täter 2: männlich, normale Statur, circa 20 bis 25 Jahre, circa 170 cm groß, südländisches Erscheinungsbild

Ob Diebesgut entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt.

Ebenfalls ein Einfamilienhaus im Stumpertenröder Weg in Zeilbach war zwischen 10 und 16 Uhr Ziel unbekannter Täter. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und flüchteten unerkannt. Ob die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmierereinen

Schotten. Am Donnerstagmorgen (23.02.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Nacht zuvor Wände, einen Bauwagen, Steine und eine kleine Holzhütte auf dem Gelände einer Schule in der Vogelsbergstraße mit Farbe beschmiert hatten. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

