Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Geldkassetten gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Bebra. Zwei Einbrecher verschafften sich am Mittwochabend (22.02.), gegen 19 Uhr, unerlaubt Zutritt zu einer in Breitenbach an ein Wohnhaus angrenzenden Scheune. Die Langfinger wurden dabei jedoch von dem Hausbewohner ertappt, der umgehend die Polizei informierte. Die Beamten der Polizeistation Rotenburg waren schnell vor Ort und konnten zwei Männer im Alter von 33 und 20 Jahren festnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wurde der 20-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 33-Jährige wurde auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Beide müssen sich nun wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls verantworten.

Geldkassetten gestohlen

Schenklengsfeld. Unbekannte verschafften sich am Donnerstagmorgen (23.02.), gegen 8.55 Uhr, unerlaubt Zugang zu einem weißen Mercedes Sprinter, der in der Landecker Straße abgestellt war und stahlen aus dem Innenraum mehrere tausend Euro Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

