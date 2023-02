POL-OH: Vollsperrung der B 27 nach Verkehrsunfall

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Friedewald. Auf bislang unbekannte Weise gerieten am Mittwoch (22.02.), gegen 13 Uhr, zwei 1.000-Liter-Kanister in Brand. Die leeren Plastikbehälter standen zu diesem Zeitpunkt auf einem Anhänger in der Straße "Im Erlich" in Lautenhausen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle ...

