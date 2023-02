Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung - Papiertonne angezündet - Einbrüche

Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Fulda. Zwei männliche, sich bekannte Personen gerieten am Montag (20.02.), gegen 23 Uhr, auf dem Gehweg in der Florengasse/Dalbergstraße miteinander in Streit. Die zunächst verbalen Streitigkeiten endeten in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der einer der beiden Männer durch das Schlagen mit einem Ziegelstein verletzt wurde. Die sich Streitenden rannten aus der Florengasse in Richtung eines Hotels in der Dalbergstraße/ Ecke "Am Florentor" hintereinander her, wo ein bislang unbekannter Zeuge auf sie aufmerksam wurde und durch beherztes Eingreifen Schlimmeres verhinderte. Dieser wird nun gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen in Verbindung zu setzen. Er wird durch den Geschädigten wie folgt beschrieben: circa 1,90 groß, etwa 40 Jahre alt, dunkle kurze Haare, kräftige Statur, Brille. Wer Hinweise zu dem Zeugen oder dem Vorfall geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Papiertonne angezündet

Hünfeld. Zwei unbekannte Täter zündeten am Mittwoch (22.02.), gegen 10.35 Uhr, eine Papiermülltonne auf dem Hessentagsweg/Töpferstraße an. Die Mülltonne stand zu diesem Zeitpunkt an einer Hauswand sowie einer weiteren Mülltonne, die ebenfalls durch das Feuer beschädigt wurden. Die Männer wurden durch einen Zeugen beobachtet und werden wie folgt beschrieben: Einer von ihnen ist circa 1,70 m groß, schmal, trug zum Tatzeitpunkt eine Mütze, ein Joggingoberteil und einen Rucksack. Sein Begleiter ist circa 1,80 m groß, ebenfalls schmal und trug eine Mütze und Jacke. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 750 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Eichenzell. Ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Mauerleger" wurde am Mittwoch (22.02.), zwischen 0 und 11 Uhr, durch unbekannte Täter heimgesucht. Die Einbrecher schlugen ein bodentiefes Fenster ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Benzin gestohlen

Hünfeld. Unbekannte Täter zapften zwischen Samstagmittag (18.02.) und Mittwochmorgen (22.02.) aus einem Bagger eines landwirtschaftlichen Betriebs in der St. Vitus-Straße in Nüst Benzin im Wert von rund 135 Euro ab. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Kalbach. Unbekannte Täter brachen in ein Vereinsheim, an der Landesstraße 3207 in Uttrichshausen ein. Der Einbruch wurde am Dienstagnachmittag (21.02.) festgestellt. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten sie ins Innere. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. In der Schwarzmannstraße in Horas hebelten unbekannte Täter am Mittwoch (22.02.), zwischen 18 und 19 Uhr, die Balkontür eines Einfamilienhauses auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Schmuckstücke. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

