POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Festnahme nach Sonderkontrolle

Bebra. Die Polizeistation Rotenburg führte am Mittwoch (22.02.), gegen 15 Uhr, eine Sonderkontrolle rund um das Bahnhofsgebiet von Bebra durch. Den Beamten fiel dabei ein 18-jähriger Bebraner auf, den sie einer Kontrolle unterzogen. Sie fanden Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sowie ein Klappmesser auf. Die Person wurde vorläufig festgenommen und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 18-Jährige muss sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- sowie das Waffengesetzt verantworten.

Kurze Zeit später, gegen 15.30 Uhr, unterzogen die Beamten einen 57-jährigen Pkw-Fahrer einer Kontrolle. Der Mann stand augenscheinlich unter Alkohol- sowie Betäubungsmitteleinfluss und führte ebenfalls eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich. Die Überprüfung des 57-Jährigen ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt, weshalb er umgehend festgenommen wurde. Gegen ihn wurde zusätzlich Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und Alkohol erstattet.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Bad Hersfeld. Am Dienstag (21.02.), gegen 15.15 Uhr, befuhr eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Jena die A 4 von Eisenach kommend in Richtung Kirchheim. Ein 46-jähriger Fahrer einer Transportfirma aus dem Werra-Meißner-Kreis fuhr gleichzeitig auf der B27 aus der Hersfelder Innenstadt kommend in Richtung Fulda. An der Schnittstelle A4 / B27 verschätzte sich die Pkw-Fahrerin nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen vermutlich in der Entfernung des von links herannahenden Lkw-Fahrers und prallte mit diesem zusammen. Die 31-Jährige kam mit ihrem Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen. Das Auto war nicht mehr Fahrbereit. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro.

