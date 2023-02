Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Eichenzell. Unbekannte versuchten am Donnerstag (23.02.), zwischen 12 Uhr und 17.15 Uhr, im Pfaffenweg im Ortsteil Lütter in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Terrassentür hielt den Hebelversuchen stand, es kam jedoch circa 3.000 Euro Sachschaden. Ein Zeuge beobachtete einen Täter beim Verlassen des Grundstücks und kann den Mann folgendermaßen beschreiben: schlanke Statur, circa 40 Jahre alt, trug eine schwarze Softshelljacke und eine graue Hose. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Fulda. In der Kanalstraße versuchten Unbekannte am Donnerstagabend (23.02.), gegen 20 Uhr, in eine Bäckerei einzubrechen. Die Täter machten sich ohne Erfolg an einer Schiebetür zu schaffen und verursachten dabei 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

