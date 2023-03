Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Trunkenheitsfahrten und zwei Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Minden, Hille (ots)

Zwei Trunkenheitsfahrten sowie zwei Autofahrer ohne Führerschein stellten Einsatzkräfte in den Nachmittags- und Abendstunden des Donnerstags fest. Es folgten zwei Blutproben und allen vier Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 16 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in der Straße Sonnenbrink in Hille-Oberlübbe einen Opel-Fahrer (58). Hierbei fiel den Beamten sofort ein deutlicher Alkoholgeruch auf, was sich im Rahmen eines Testes bestätigte. Es folgte auf der Polizeiwache in Minden eine Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

Weil er entgegengesetzt der Einbahnstraße sowie in einem verkehrsberuhigten Bereich anstatt Schrittgeschwindigkeit Tempo 40 fuhr, geriet gegen 22.30 Uhr in der Mindener Innenstadt ein Mercedes-Fahrer in den Focus der Beamten. Als der in Porta Westfalica gemeldete Fahrer kontrolliert wurde, stellten die Einsatzkräfte in der Folge den Alkoholkonsum des 37-Jährigen fest. Neben der Beschlagnahme des Führerscheins entnahm ihm ein Arzt auch eine Blutprobe.

Zudem waren gegen 14.30 Uhr auf der Königstraße ein Mann (38) aus Diepenau sowie gegen 21 Uhr in der Innenstadt ein 35-jähriger Mindener mit ihren Autos aber ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell