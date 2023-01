Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: In Gymnasium eingebrochen - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich ein oder mehrere Täter über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt in ein Schulgebäude am Josef-Braun-Ufer. Im Innern wurden anschließend mehrere Türen aufgebrochen und Zimmer durchsucht. Der oder die Einbrecher öffneten gewaltsam aufgefundene Geldkassetten und flüchteten anschließend samt Beute in unbekannter Höhe. Die Kriminaltechnik hat die Spurensicherung vor Ort übernommen.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt such nach Zeugen, die im Zeitraum von Freitag, 21.30 Uhr, bis Samstag, 9 Uhr, Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell