Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Nach Einbruch in Wohnung Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Beute im Wert von mehreren tausend Euro machten ein oder mehrere Einbrecher am Samstagabend in der Belchenstraße. Im Zeitraum von 18.15 Uhr bis 21 Uhr drangen diese über das Schlafzimmer in die Wohnung und durchwühlten sämtliche Schränke und Kommoden. Letztliche flüchteten die Eindringlinge mit mehreren Schmuckstücken. Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat die Untersuchung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 833970 zu melden.

