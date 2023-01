Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrzeugführer verliert Kontrolle über Pkw - 110.000 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 21.50 Uhr kam es in der Hafenbahnstraße in Mannheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem hoher Sachschaden entstand. Ein 31-jähriger Mann beschleunigte seinen über 500 PS starken BMW M4 derart heftig, dass er auf Höhe der Hausnummer 76 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. Aufgrund dessen wurden im weiteren Verlauf eine Werbetafel, eine DHL-Packstation sowie die Scheibe einer Tankstelle in Mitleidenschaft gezogen. An dem M4 entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 85.000 Euro. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 110.000 Euro. Glücklicherweise kam es zu keinerlei Personenschaden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden. Zeugen, welche Informationen zum Unfallhergang geben könne, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Neckarstadt, Tel. 0621 - 33010, in Verbindung zu setzen.

