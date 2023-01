Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Vormittag in einem Mehrfamilienhaus im Bereich der Mannheimer Bismarckstraße zu einer Rauchentwicklung. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte die betroffene Wohnung in dem Mehrfamilienhaus lokalisiert und der Brand in der Küche schnell gelöscht werden. Ursächlich für den Brand war eine eingeschaltete Herdplatte. Personen befanden sich nicht in der Wohnung. ...

mehr