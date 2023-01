POL-MA: Mannheim-Casterfeld: Verkehrsunfall Sperrung der Casterfeldstraße stadteinwärts, PM 1

Mannheim (ots) - Am Freitag, gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Auf der B38, von Mannheim kommend in Richtung Weinheim in Höhe des Stadtteils im Rott, kam es vermutlich durch Unachtsamkeit zwischen einem VW, Golf und einem Ford Fiesta zu einem Verkehrsunfall. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten ...

