POL-MA: Heidelberg: Frontalzusammenstoß zwischen Bus und Pkw - PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Samstagabend gegen 21.50 Uhr kam es in der Hafenbahnstraße in Mannheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem hoher Sachschaden entstand. Ein 31-jähriger Mann beschleunigte seinen über 500 PS starken BMW M4 derart heftig, dass er auf Höhe der Hausnummer 76 die Kontrolle über sein Fahrzeug ...

mehr