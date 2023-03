Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ford-Fahrer flüchtet nach Kollision

Espelkamp (ots)

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am späten Sonntagnachmittag (05.03.) einen Verkehrsunfall auf der Kreuzung Bruchdamm / Vor den Kämpen verursacht und sich anschließend von der Örtlichkeit entfernt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Den Erkenntnissen nach hatte ein 19-jähriger Rahdener mit einem BMW gegen 17.50 Uhr die Straße "Vor den Kämpen" befahren und wollte nach links in den Bruchdamm in Richtung der B 239 einbiegen. Als der Heranwachsende seinen mit zwei weiteren Personen besetzten Wagen in den Kreuzungsbereich steuerte, kam es zur Kollision mit einem von links nahenden Ford. Anschließend, so die Angaben, setzte der Unbekannte seinen Wagen zurück und fuhr ohne seinen Pflichten nachzukommen in südlicher Richtung zum Kleinsteller Weg davon.

Seinem Erscheinungsbild zufolge dürfte der Fahrer zwischen 24-26 Jahre alt sein und dunkle kurze Haare haben. Bei dem Auto könnte es sich um einen im Kreis Herford zugelassenen silbernen Ford handeln.

Die Beamten hoffen, dass Zeugen der vermutlich sichtbar an der Front beschädigte Ford aufgefallen sein könnte. Hinweise zum Fahrer oder dessen Pkw bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

