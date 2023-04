Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Straßenverkehrsgefährdung sucht die Polizei weitere Zeugen

Warburg (ots)

Nach einer Straßenverkehrsgefährdung, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Fahren unter Drogeneinfluss sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen.

Die Tat ereignete sich bereits am Donnerstag, 20.04.2023, gegen 08:00 Uhr in der Warburger Innenstadt. Auf der Hüffertstraße in Höhe der Stadthalle kam einem Streifenwagen ein Kleinkraftrad entgegen. Da der Fahrer statt eines Helms nur eine Sturmhaube trug versuchten die Polizisten diesen anzuhalten. Diesem Kontrollversuch widersetzte dieser sich allerdings, indem er mit hoher Geschwindigkeit davon fuhr. Einen Kreisverkehr am Paderborner Tor befuhr der Motorradfahrer in entgegengesetzter Richtung, so dass die ihm entgegenkommenden Autos anhalten mussten. Während seiner Fahrt überholte der Flüchtende mehrere Autos, so dass die Besatzung des Streifenwagens ihn kurzzeitig nicht mehr sehen konnte. Im Bereich Göringsgraben konnte eine Zeugin ihnen dann auf Nachfrage die Fluchtrichtung nennen. Das Kleinkraftrad und der 18-jährige Fahrer aus Warburg konnten im weiteren Verlauf in Dössel angetroffen werden. Da er unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter bittet nun Zeugen die die Fahrt des 18-jährigen gesehen haben, insbesondere die Frau die am Göringsgraben den Hinweis auf die Fluchtrichtung gegeben hat und die Pkw-Führer die im Kreisverkehr anhalten mussten, sich unter der Telefonnummer 05271/9620 mit der Polizei Höxter in Verbindung zu setzen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell