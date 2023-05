Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Neun Leitpfosten an der B 83 umgerissen

Beverungen (ots)

Wie am heutigen Dienstag, 2. Mai, bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, sind auf der B83 bei Beverungen-Herstelle insgesamt neun Leitpfosten herausgerissen worden. Betroffen ist eine Strecke von etwa 300 Metern Länge an dem dort gelegenen Geh-/Radweg, etwa 150 Meter hinter dem Ortsausgang Herstelle in Richtung Bad Karlshafen. Die Leitpfosten wurden durch einen oder mehrere unbekannte Täter aus den jeweiligen Halterungen gezogen und in den angrenzenden Grünstreifen geworfen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zu den Verursachern, womöglich Maiwanderer, unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

