Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Motorradunfall weitere Zeugen gesucht

Nieheim (ots)

Nachdem sich bei einem Unfall auf der B252 ein Motorradfahrer schwer verletzt hatte, als er gegen den Gülle-Anhänger eines abbiegenden Traktors geprallt war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/5496489), sind die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang noch nicht abgeschlossen.

Der Unfall hatte sich am Donnerstag, 27. April, gegen 17 Uhr auf der Ostwestfalenstraße zwischen Nieheim und Steinheim ereignet. Der 23-jährige Motorradfahrer war aus Richtung Brakel kommend in Fahrtrichtung Steinheim unterwegs. Als in Höhe der Straße "Im Emmertal" ein entgegenkommender Traktor mit Güllefass nach links in einen Wirtschaftsweg abbog, konnte der Motorradfahrer nicht mehr ausweichen und prallte gegen die hintere Seite des Güllefasses.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter bittet nun um Hinweise weiterer Zeugen, die entweder den Unfall direkt mitbekommen oder die beteiligten Fahrzeuge kurz zuvor, womöglich auch im Rückspiegel, bemerkt haben. Sie sollten sich melden unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell