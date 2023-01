POL-CUX: Gefährliches Überholmanöver in Dorum

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende kam es in Cuxhaven und Altenwalde zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Am Samstag (14.01.2023), in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Marienwerder Straße in Altenwalde ein. Hierbei erbeutete er unter anderem Bargeld und Schmuck. Am Nachmittag wurde unmittelbar vor dem Wohnhaus ein weißer ...

