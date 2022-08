Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugdiebstahl in Gera - Kripo Gera ermittelt

Gera (ots)

Gera: Ins Visier eines bislang noch unbekannten Diebs geriet in der Zeit vom 12.08.2022 bis zum 18.08.2088 ein weißer Renault-Transporter. Nach ersten Erkenntnissen entwendete der Täter das Fahrzeug vom Gelände eines Automobilhandels in der Leibnizstraße in Gera, bevor ihm unerkannt die Flucht gelang. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/82340 entgegengenommen. (JMV)

