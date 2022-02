Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol

Finnentrop (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Freitag (11. Februar) gegen 20.50 Uhr in der "Serkenroder Straße" in Finnentrop ereignet. Dabei konnte, dank aufmerksamer Zeugen, ein 39-Jähriger als Unfallverursacher ermittelt werden. Dieser war zum Unfallzeitpunkt deutlich alkoholisiert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand trank der 39-Jährige vor Fahrantritt Alkohol, setzte sich dann in seinen Pkw und befuhr zunächst die Straße "Zur Fielbecke", von der er in die Serkenroder Straße abbog. Er kam er dann nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf einen Grünstreifen und kollidierte abschließend mit einer Mauer. Dann fuhr er mit seinem Pkw wieder nach Hause, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Zeugen alarmierten die Polizei, die den Halter ermitteln und an seiner Wohnanschrift antreffen konnte. Er gab den Unfall genau wie die Alkoholisierung zu. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Die Polizei nahm den 39-Jährigen zur Blutprobenentnahme mit auf die Wache, stellte seinen Führerschein sicher, untersagte das Führen von fahrerlaubnispflichten Kraftfahrzeugen und schrieb eine entsprechende Anzeige. An der Mauer sowie an dem Pkw entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

