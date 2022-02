Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Waldhütte

Finnentrop (ots)

Unbekannte Täter haben sich in dem Zeitraum von Dienstag (8. Februar, 17 Uhr) bis Freitag (11. Februar, 14 Uhr) Zugang zu einer Wildhütte, die in der Nähe der Kalkwerkstraße in Fretter liegt, verschafft. Dafür hebelten sie nach derzeitigem Erkenntnisstand die Fensterläden auf und gelangten so in den Innenraum. Sie entwendeten daraus ein Baustellenradio und eine Wasserpumpe. Der gesamte Schaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

