FW-BN: Unklare Rauchentwicklung aus Gebäude

Bonn (ots) - An der Nesselburg, Mehlem, 17:56 Uhr Am frühen Abend rückte die Bonner Feuerwehr zu einem gemeldeten Zimmerbrand in den Stadtteil Mehlem aus. Mehrere Anrufe waren zwischenzeitlich in der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eingegangen. Nach Auskunft von Nachbarn vor Ort, befand sich keine Person in der betroffenen Wohnung. Der Verdacht, dass sich noch zwei Katzen in der Wohnung befinden könnten, ...

