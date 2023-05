Polizeipräsidium Ulm

Ins Krankenhaus musste am Donnerstag ein 49-Jähriger nach einem Unfall bei Königsbronn.

Gegen 20.40 Uhr wurde der Radfahrer im Ortsteil Zang bewusstlos von Zeugen aufgefunden. Er lag in der Zanger Hauptstraße auf dem Gehweg, sein Fahrrad daneben. Die Zeugen reagierten richtig, sie leisteten Erste Hilfe und wählten den Notruf. Der Rettungsdienst und Notarzt kümmerten sich um den Schwerverletzten. Der kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge stürzte der 49-Jährige wohl ohne Fremdeinwirkung. Dabei schlug er auf der Straße auf und zog sich die schweren Verletzungen zu. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, sind nicht vorhanden. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322430) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an dem Zweirad ist gering.

Die Polizei lobt die Hilfeleistung der Leute am Unfallort vor der Ankunft der Rettungskräfte. Das kann Leben retten!

