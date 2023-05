Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Vorfahrt missachtet

Am Freitag erlag ein 38-Jähriger Biker seinen Verletzungen bei Berkheim.

Ulm (ots)

Gegen 10.15 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit einem Motorrad auf der L260 von Bonlanden in Richtung Berkheim. Von rechts, aus einem Feldweg, kam ein 20-Jähriger mit einem Traktor. Der bog auf die L260 ein und missachtete die Vorfahrt des Bikers. Der 38-Jährige Fahrer des Motorrads konnte einen Unfall nicht mehr verhindern. Die Fahrzeuge prallten zusammen. In Folge des Unfalls erlitt der 38-Jährige schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Sachverständiger wurde mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Ulm ermittelt nun wie es genau zu dem Unfall kam. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unklar.

Die L260 ist aktuell, für die Dauer der Unfallaufnahme, in beide Richtungen gesperrt.

