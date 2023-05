Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Einbrecher unterwegs

In den letzten Tagen waren Unbekannte in Bad Buchau am Werk.

Zwischen Dienstag 13 Uhr und Donnerstag 13 Uhr hatten es Einbrecher auf eine Wohnung in der Hauptstraße abgesehen. Die Unbekannten traten gegen die Wohnungstür, so dass diese aufsprang. So gelangten die Täter ins Innere. Dort suchten sie nach Brauchbarem. Fündig wurden sie jedoch nicht. Die Polizei Riedlingen nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07371/9380 zu melden.

Wie berichtet(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5507548), war ein Unbekannter am Dienstag oder Mittwoch in eine Wohnung in der Hauptstraße gewaltsam eingedrungen. Die Polizei prüft nun, ob die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen.

Hinweis:

Sollten Sie etwas Verdächtiges bemerken, rufen Sie sofort die Polizei. Gerade bei der Bekämpfung von Einbrüchen ist die Polizei auf die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Zögern Sie also nicht und wählen Sie sofort die 110. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Einbrecher auf frischer Tat von der Polizei angetroffen werden oder aus ihrem Anruf entscheidende Hinweise ergehen. So lässt sich ein Einbruch nicht nur verhindern, die Polizei erlangt auch Hinweise auf Verdächtige. Das hilft, Straftaten aufzuklären und Einbrecher aus dem Verkehr zu ziehen.

