Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wenden/Stöckse - 74-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nienburg (ots)

(KEM) Dienstag, den 06.12.2022, gegen 7.40 Uhr wurde eine 74-Jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Wenden kurz vor der Einmündung Osterfeld schwer verletzt.

Laut Zeugenaussagen soll der Stöckser mit seinem Rad in Schlangenlinien die K6/Heidberg in Richtung Steimbke am Fahrbahnrand befahren haben, plötzlich abgestiegen und mittig auf die Fahrbahn getreten sein. In diesem Moment wurde er von einem in gleiche Richtung fahrenden Nissan einer 40-jährigen Frau aus Neustadt erfasst. Der 74-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt.

Kurz vor dem Verkehrsunfall soll der Radfahrer von zwei PKW überholt worden sein. Die Fahrzeugführer sowie weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Steimbke unter 05026/900850 zu melden.

Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Staatsanwaltschaft Verden ordnete zudem die Erstellung eines Unfallgutachtens an.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell