Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wo wurde möglicherweise Metallschrott entwendet

Rinteln (ots)

(swe). Am heutigen Donnerstag Morgen gegen 02.45 Uhr wird durch Rintelner Polizeibeamte ein Pkw Ford Mondeo im Bereich der Rintelner Straße kontrolliert, der voll beladen war mit Metallschrott, darunter Metallrohre, Kupferkabel, Eisenstangen und mehr. Die Beamten stellten fest, dass an den Metallteilen Spuren von Werkzeug zu erkennen waren, so dass davon ausgegangen wird, dass der Schrott mit Hilfe von Werkzeugen abgetrennt und somit entwendet wurde. Einen Führerschein konnte der 47-jährige Beschuldigte nicht vorweisen. Aufgrund persönlicher Auffälligkeiten und eines positiven Betäubungsmitteltests wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Pkw wurde auf Anordnung der STA Bückeburg beschlagnahmt. Wer Hinweise darauf geben kann, wo ggf. in der Nacht zu heute Metallschrott entwendet wurde, meldet sich bitte bei der Polizei Rinteln unter 05751/9646-0.

