Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Vier Verletzte nach Unfall im Kreisverkehr auf der Ostwestfalenstraße.

Lippe (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:45 Uhr, kam es im Kreisverkehr Ostwestfalenstraße/Oerlinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen im Alter zwischen 17 und 53 Jahren leicht verletzt werden. Ein 53-jähriger Lemgoer fährt mit seinem Ford aus Richtung Autobahn kommend in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersieht er den Fiat eines 25-jährigen aus Löhne, der aus Richtung Bad Salzuflen kommend im Kreisverkehr bereits fährt. Bei der anschließenden Kollision im Kreisverkehr schleudert der Fiat gegen den Masten eines Verkehrszeichens. Beide Fahrzeugführer und die beiden Mitfahrerinnen im Fiat im Alter von 17 und 19 Jahren werden bei dem Unfall leicht verletzt und durch mehrere Rettungswagen in Kliniken in Herford und ins Klinikum Detmold zur ambulanten Behandlung gefahren. Da der Masten der Verkehrszeichen nach der Kollision in die Fahrbahn ragt, wird dieser durch die alarmierte Feuerwehr abgeflext. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15 000 Euro.

