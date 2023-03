Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Räuber setzen Schusswaffe ein.

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr wurden zwei 17- und 18-jährige Lemgoer Opfer einer Raubstraftat. Die beiden Lemgoer hielten sich in einer Parkanlage an der Einmündung Denkmalstraße/Am Krugplatz auf. Hier trafen sie auf eine Gruppe von vier Detmolder/Innen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren, die sie flüchtig kannten. Zwei Männer aus dieser Gruppe beraubten die beiden Lemgoer indem sie diese mit einer Schusswaffe bedrohten. Anschließend flüchteten alle vier Detmolder/Innen. Im Zuge der sofort durchgeführten Fahndung konnte die Gruppe der Detmolder/Innen in einem Linienbus in der Detmolder Innenstadt angetroffen werden. Bei der Durchsuchung der Täter/Innen konnte ein Teil der Beute und die Schusswaffe, hierbei handelte es sich um eine Schreckschusswaffe, aufgefunden werden. Alle vier Täter/Innen wurden vorläufig festgenommen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell