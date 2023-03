Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Räuber forderte Speise und Getränke.

Lippe (ots)

Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr wurden fünf Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren in Detmold an der Ameide beraubt. Die Jugendlichen saßen auf einer Parkbank als ein 18Jähriger Detmolder unter vorhalt eines Messers Speisen und Getränke forderte. Die fünf Jugendlichen waren derart eingeschüchtert, dass sie dem Räuber die geforderten Speisen und Getränke übergaben. Anschließend alarmierten sie die Polizei, woraufhin der Räuber flüchtete. Im Verlauf der Fahndung konnte der Täter ermittelt und an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Da er alkoholisiert war muste er eine Blutprobe abgeben.

