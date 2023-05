POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots) - Eine leicht verletzte Person und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 39.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Samstag (27.05.), gegen 13.15 Uhr, in Fulda in der Straße "Gerloser Weg", Kreuzungsbereich zur "Adalbertstraße". Ein 40-jähriger Mann aus Hanau befuhr mit seinem PKW, einem grauen Mazda Kombi CX-3, den Gerloser Weg in Fahrtrichtung ...

