Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Gartenhütten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbrüche in Gartenhütten

Bebra. Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (15.11.) in insgesamt drei Gartenhütten in der Straße "Im Bilder" ein. Durch Einschlagen von Fenstern gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen entwendeten die Langfinger lediglich aus einer Gartenhütte Diebesgut im Wert von etwa 300 Euro. Bei den gestohlenen Gegenständen handelt es sich mitunter um einen Flachbildfernseher der Marke Grundig und einen CD-Player des Herstellers JVC. Die genaue Höhe des Gesamtsachschadens ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell