POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Alsfeld

Zu einem Unfall mit schwerverletzten Radfahrer kam es in den späten Nachmittagsstunden des 14.11.2022 auf der Landstraße 3145 zwischen Alsfeld und Reibertenrod. Hier befuhr gegen 17:15 Uhr ein 74-jähriger Pkw Fahrer aus Antrifttal mit seinem Pkw die Landstraße von Alsfeld kommend in Fahrtrichtung Reibertenrod. Dabei stieß er mit einem vor ihm in gleicher Richtung fahrenden -19-jährigen Radfahrer aus Alsfeld zusammen, der durch den Aufprall zu Boden stürzte und sich dabei vermutlich einen Schienbeinbruch zuzog. Der Fahrradfahrer wurde zur weiteren Untersuchung in das Kreiskrankenhaus Alsfeld eingeliefert. Zur Unfallursache könnte beigetragen haben, dass der Radfahrer dunkel gekleidet war und durch den Pkw Fahrer übersehen wurde. Sowohl am Pkw, als auch am Fahrrad, entstand Sachschaden. Dieser wird durch die Polizei mit etwa 2.200,- EUR beziffert.

