Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Mit geklautem Zweirad, ohne Führerschein und unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hünfeld. Am Freitag (30.05.), kam es gegen 6:30 Uhr auf der K 147 zwischen Eiterfeld-Leibolz und Hünfeld-Malges zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen kam ein 53-jähriger Fahrer eines Mercedes-Sprinter aus dem Wartburgkreis aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung herab und kippte anschließend auf die Seite. Der Fahrer konnte das letztlich auf einem Weizenfeld liegende Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Gesamtsachschaden von circa 15.500 Euro am Feld und dem Sprinter.

Polizeistation Hünfeld

Mit geklautem Zweirad, ohne Führerschein und unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs

Tann. Beamten der Polizeistation Hilders fiel am Montagabend (29.05.) im Bereich der Ostlandstraße ein Kleinkraftrad der Marke Simpson ohne Kennzeichen auf. Da der Fahrer zudem keinen für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassenen Helm trug, entschied sich die Streife den Mann sowie dessen Zweirad einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch zunächst die Anhaltesignale des Streifenwagens und beschleunigte sein Zweirad. Schließlich stoppten die Beamten den 28-jährigen Fahrzeugführer im Bereich eines nahegelegenen Parkplatzes eines Schwimmbads. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann aus Tann nicht über einen gültigen Führerschein verfügt. Zudem ergab sich für die Einsatzkräfte der Verdacht, dass der 28-Jährige das Zweirad unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt hatte. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte diese Annahme, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Obendrein stellte sich schnell heraus, dass das Kleinkraftrad - für das kein gültiger Versicherungsschutz besteht - bereits im Herbst des Jahres 2019 in Tann gestohlen gemeldet worden war. Die Simpson wurde in der Folge sichergestellt und der Tanner im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen vor Ort wieder entlassen. Er muss sich nun wegen verschiedenster Verkehrsdelikte verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell