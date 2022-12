POL-LWL: Korrektur: Hundeangriff gegen Kind mit Pfefferspray abgewehrt

Domsühl (ots) - Auf der Kreisstraße 120 bei Domsühl ist in der Nacht zum Mittwoch ein PKW in Brand geraten. Das Auto wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Nach Angaben des 27-jährigen Fahrers, der unverletzt blieb, kam es während der Fahrt zu einer Rauchentwicklung im Motorraum. Der Fahrer hielt sein Fahrzeug daraufhin am Straßenrand an und informierte die Feuerwehr. ...

