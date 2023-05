POL-OH: Kriminalpolizeiliche Beratung der Polizei Osthessen

Fulda (ots) - Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Freitag (26.05.) in der Dalherdaer Straße eine Geldbörse und weitere persönliche Gegenstände aus einem Wohnmobil. Das Fahrzeug stand in einer Hofeinfahrt eines Privatgrundstücks. Gegen 3.20 Uhr wurde in der Dammersfeldstraße in einem Hinterhof ein Lada zum Ziel Unbekannter. Sie verschafften sich Zutritt zum Fahrzeug und durchsuchten es erfolglos nach Diebesgut. ...

