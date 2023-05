Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall mit Radfahrer

Fulda. Ein 84-jähriger Pedelec-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag (30.05.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 14.30 Uhr die Haimbacher Straße stadtauswärts und benutzte hierzu nach derzeitigen Erkenntnissen den dortigen Fahrradweg. In Höhe der Einmündung zu Münsterfeldallee kollidierte der vorfahrtsberechtige Radfahrer aus noch unklarer Ursache mit dem Hyundai einer 60-jährigen Fahrerin, welche von der Münsterfeldallee nach rechts auf die Haimbacher Straße einbiegen wollte. Der 84-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 850 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim. In der Zeit von Samstag (27.05.), gegen 17 Uhr, bis Sonntag (28.05.), gegen 17:30 Uhr, hatte eine 45-jährige Frau aus Gefrees einen grauen Opel Astra auf der Zufahrtsstraße zu den Häusern 51 - 53 in der Straße "Am Seepark" geparkt. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer das Auto und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Freitag (26.05.), gegen 22 Uhr, bis Samstag (27.05.), gegen 8 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Mast des Verkehrszeichens "Alsolutes Halteverbot" auf dem Gelände eines Autohofs in der Rudolf-Diesel-Straße. Anschließend flüchtete der Fahrer, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Freitag (26.05.), gegen 12:25 Uhr, befuhren eine 59-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit einem Renault Clio und ein 30-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Opel Astra die Reichstraße stadtauswärts. Vor einer Ampel musste die Clio-Fahrerin nach aktuellem Kenntnisstand verkehrsbedingt bremsen. Aus noch unklarer Ursache fuhr der Astra-Fahrer schließlich vor der Ampel auf den Clio auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Freitag, (26.05.), gegen 13:20 Uhr, befuhren eine 27-jährige Frau aus Aura i. Sinngrund mit einem BMW und eine 21-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit einem Seat Ibiza die Bundesstraße 62 von Bad Hersfeld nach Niederaula. In der Alsfelder Straße musste die BMW-Fahrerin nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die Bad Hersfelderin vermutlich zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Ludwigsau. Freitag (26.05.), gegen 14 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Glandorf mit einem Motorrad der Marke Yamaha zusammen mit einer Gruppe von mehreren Motorradfahrern die Landstraße 3254 von Gerterode in Richtung Tann. Kurz vor dem Ortseingang wollte die Gruppe nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links auf einen Parkplatz einbiegen. Der Mann aus Glandorf bemerkte dies zu spät, bremste stark ab und kam dabei aus noch unklarer Ursache zu Fall. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Sonntag (28.05.), in der Zeit von 20 Uhr bis 21 Uhr, befuhren ein heller BMW und ein 30-jähriger Mann aus Fulda mit einem weißen BMW 328 i zeitgleich die Frankfurter Straße stadteinwärts. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen fuhr der 30-jährige Fuldaer auf den linken Fahrstreifen, neben dem BMW. Plötzlich wollte der BMW ebenfalls auf den linken Fahrstreifen wechseln, wo sich jedoch noch der Mann aus Fulda befand. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, gab der 30-Jährige Gas, woraufhin das Heck seines Fahrzeugs ausbrach und linksseitig in die Schutzplanke geriet und Sachschaden verursachte. Beide Fahrzeugführenden verließen den Unfallort anschließend, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Bei dem unbekannten BMW soll es sich um ein silber beziehungsweise graues Fahrzeug mit ROF-Kennzeichen gehandelt haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall beim Abbiegen

Bad Hersfeld. Am Dienstag (30.05.), gegen 10 Uhr, befuhren ein 42-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem BMW 535d und ein 39-jähriger Mann aus Mühlheim an der Ruhr mit einem Lkw die Bundesstraße 27 von Hauneck in Richtung Bad Hersfeld. Der Lkw fuhr auf dem Abbiegestreifen in Richtung Bebra und der BMW fuhr auf dem rechten der zwei Abbiegestreifen in Richtung Bad Hersfeld Innenstadt. Als der BMW-Fahrer beabsichtigte ebenfalls in Richtung Bebra abzubiegen, wechselte er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen den Fahrstreifen und kollidierte aus noch unklarer Ursache mit dem Lkw. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

Verkehrsunfall

Ludwigsau. Am Dienstag (30.05.), gegen 7:10 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann aus Ludwigsau mit einem BMW M2 die Landstraße 3254 von Friedlos in Richtung Rohrbach. Zur selben Zeit befuhr ein 37-jähriger Mann aus Ludwigsau mit einem Dacia Sandero die Brückenstraße von Reilos und wollte nach vorliegenden Erkenntnissen seine Fahrt in Richtung Reiloser Straße fortsetzen. Im Kreuzungsbereich der Landstraße 3254 kam es dann zum Zusammenstoß des Dacia-Fahrers mit dem vorfahrtberechtigten BMW. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Dienstag (30.05.), gegen 17.10 Uhr, befuhr eine Toyota-Faherin aus Rotenburg die Eisenacher Straße in Richtung Ortsmitte, als ihr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegenkam. Dieser stieß dabei aus noch unklarer Ursache mit seinem Außenspiegel gegen den Außenspiegel des Toyota. Es enstand Schaden in Höhe von etwa 50 Euro. Der Verursacher entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Rotenburg. Ein Alheimer parkte seinen BMW am Sonntag (28.05.), gegen 17 Uhr, ordnungsgemäß auf dem Parkplatz unter der Brücke der Städtepartnerschaften in Fahrtrichtung Neustadtstraße. Im Vorbeifahren beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der die Neustadtstraße aus Richtung "Alte Fuldabrücke" kommend in Richtung Bürgerstraße befuhr, mit seinem linken Außenspiegel den linken Außenspiegel des geparkten BMW. Es entstand Schaden von circa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Leichtverletzen

Ronshausen. Am frühen Mittwochmorgen (31.05.), gegen 5.35 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Rotenburger mit einem Lkw mit Anhänger die L3251 aus Richtung Ronshausen kommend in Richtung Autobahnauffahrt Wildeck-Hönebach. Hier wollte er nach aktuellem Kenntnisstand einen rechtsseitig fahrenden Radfahrer überholen, um nach links auf die Autobahnauffahrt einzubiegen. Dabei stieß er aus bislang unklarer Ursache mit einer entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Audi-Fahrerin aus Heringen zusammen. Die 33-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt. Zudem entstand Gesamtschaden von etwa 6.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Wildeck-Obersuhl. Am Dienstag (16.05.), in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr, parkte ein Opel-Mokka-Fahrer aus Sontra auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rohbergstraße. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung in Höhe von circa 1.000 Euro am Kotflügel und der hinteren rechten Tür fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

