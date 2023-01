Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffito angebracht

Greiz (ots)

Wie die Polizei am gestrigen Mittwoch, den 04.01.2023, informiert wurde, brachten bislang unbekannte Täter ein Graffito an eine Garagenwand im Garagenkomplex Tannendorfstraße an. Dabei war die Losung "MERRY COVID AND A HAPPY NEW WAR" angebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661/ 6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell