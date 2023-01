Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Kinder- und Jugendverein

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Ein Kinder- und Jugendverein in Zeulenroda-Triebes geriet in den vergangen zwei Tagen (03.01.2023 - 04.01.2023) ins Visier unbekannter Täter. Gewaltsam verschafften diese sich Zugang zum Inneren des Vereins in der Kleinwolschendorfer Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zudem brachen sie die Tür zum Büro mit massiver Gewalt auf und verursachten diversen Sachschaden. Mit insgesamt drei aufgefundenen und mit Bargeld gefüllten Geldkassetten flüchteten die Einbrecher schließlich unerkannt. Die Kripo in Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. (RK)

