Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handy gegen Kopf geworfen

Gera (ots)

Über das Einparkmanöver einer 62-jährigen Autofahrerin ärgerte sich am 04.01.2023 gegen 16:45 Uhr eine bislang unbekannte Frau dermaßen, dass sie die Dame beleidigte. Um ihrem Ärger Luft zu machen, griff sie sich zudem das Handy der Fahrerin und warf es ihr gegen den Kopf. Die Tat ereignete sich auf einem Parkplatz in der Dornaer Straße, in der Nähe einer Drogerie. Die 62-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen, musste medizinisch aber nicht behandelt werden. Die Täterin ergriff mit ihrem weißen Pkw Ford die Flucht. Nach bisherigem Kenntnisstand war die Unbekannte ca. 30 Jahre alt, 166 cm groß, hatte schwarzes Haar und trug eine helle Jacke. Die Polizei Gera (0365/ 829-0) ermittelt nun zu dem Vorfall und sucht in dem Zusammenhang nach Zeugen. (TL)

