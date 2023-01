LPI-G: Anhänger kippte um

Altenburg (ots) - In einem Kleinbus gerieten mehrere Personen am 03.01.2023 gegen 17:30 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße in einen verbalen Disput. Um seinen Argumenten Nachdruck zu verleihen, schlug ein Fahrgast (70) eine 79-jährige Mitfahrerin. Die Dame wurde hierdurch leicht verletzt, brauchte jedoch keine medizinische Versorgung. Nachdem der Aggressor des Busses verwiesen war, setzte der Kleinbus seine Fahrt fort. Die Polizei hat zu dem Geschehensablauf die Ermittlungen ...

