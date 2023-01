Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Qualmendes Abflussrohr sorgt für Polizeieinsatz

Greiz (ots)

Seelingstädt: Ein qualmendes Abflussrohr in der Ronneburger Straße sorgte am gestrigen Tag (03.01.2023) für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz. Offenbar brachten bislang unbekannte Täter mehrere Zeitungen in das Drainagerohr ein und entzündeten diese. Daraufhin kam es zur Rauchentwicklung. Seitens der hinzugerufenen Feuerwehr wurde die Gefahrenquelle beseitigt und das Rohr geflutet. Zum Glück wurde niemand verletzt. Auch der Sachschaden war gering. Dennoch ermittelt die Greizer Polizei (Tel. 0361/ 6210) zum Geschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell