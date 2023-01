Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorfahrt nicht beachtet

Altenburg (ots)

Schmölln: Am 04.01.2023 um 16:10 Uhr befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines Pkw VW die Alte Schlossstraße in Richtung Bachstraße. Dabei übersah er einen auf der Bachstraße fahrenden vorfahrtsberechtigten Pkw Audi, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrer des Pkw Audi wurde dabei leicht verletzt zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe gebunden.

