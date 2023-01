Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trafohäuschen beschmiert

Altenburg (ots)

Bressen: Am gestrigen Tag (04.01.2023) stellten Polizeibeamte in der Eisenberger Straße ein mit Farbe beschmiertes Trafohäuschen fest. Demnach beschmierten im derzeit nicht bekannten Tatzeitraum unbekannte Täter das Häuschen mit schwarzer und roter Farbe und verursachen so Sachschaden. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) ermittelt nun zum Geschehen und sucht nach Zeugen die Hinweise zu den Verursachern geben können. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell