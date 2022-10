Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: 17-Jähriger wegen des Verdachts zahlreicher Gewaltdelikte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Heidelberg/Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher steht im dringenden Tatverdacht, spätestens seit dem 13. April 2022 zahlreiche Gewaltstraftaten im Raum Sinsheim und Heidelberg begangen zu haben.

Zuletzt soll der Tatverdächtige am 17.09.2022 zwei Frauen in einer Diskothek in Sinsheim sexuell belästigt und eine der Geschädigten auch noch körperlich angegriffen haben. Dabei soll er mit dem beschuhten Fuß mehrfach in Richtung des Oberkörpers der Frau getreten und diese dadurch nicht unerheblich verletzt haben.

Umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg, des Jugenddezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und des Polizeireviers Sinsheim ergaben zudem, dass der 17-Jährige dringend tatverdächtig ist, unter anderem an mindestens einer der Ende Juni 2022 im Bereich des Bahnhofs und der Sidlerschule in Sinsheim wiederholt begangenen Raubstraftaten beteiligt gewesen zu sein. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkte daher beim Amtsgericht Heidelberg einen Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr.

Am Donnerstag, dem 13.10.2022, wurde der Beschuldigte schließlich im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle in der Bahnhofstraße in Sinsheim festgenommen. Einen Tag später wurde er der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, die ihm den Haftbefehl eröffnete und diesen in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg, des Jugenddezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und des Polizeireviers Sinsheim dauern weiter an. Dabei wird auch geprüft, ob der 17-Jährige möglicherweise für weitere bislang ungeklärte Straftaten in der Region verantwortlich sein könnte.

