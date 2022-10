Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Jugendzentrum

Saerbeck (ots)

Am Jugendzentrum der Kolpingfamilie an der Industriestraße haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag (11.10.22), 20.00 Uhr und Mittwoch (12.10.22), 9.00 Uhr auf unbekannte Art und Weise ein Fenster eingeschlagen. So gelangten sie in das Zentrum. Dort beschädigten sie eine verschlossene Holztür. Die Täter stahlen einen dreistelligen Eurobetrag aus zwei Geldkassetten sowie ein Handy. Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchsdiebstahls und nimmt Hinweise entgegen bei der Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell